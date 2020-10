Aleks Syntek arremete contra Bad Bunny: "Eso ni siquiera es música"

Uno de los cantantes más talentosos pero también polémicos por sus críticas hacia el reguetón es Aleks Syntek, quien recientemente estuvo como invitado con el "Escorpión Dorado" y señaló que Bad Bunny no hace música de verdad.

De acuerdo a Tribuna, Alex Syntek no dudo en mostrar nuevamente su descontento por la musica de Bad Bunny y el género urbano.

Nuevamente el cantante habló sobre este tema, en su reciente entrevista con "El Escorpión Dorado", en el programa de YouTube Escorpión al volante, donde señaló que Bad Bunny no hace música de verdad.

"Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo, 'no manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas', pasa mucho sobre todo en el urbano".

Que parece como rima, rima, rima, rima, di un ching... de cosas, aunque no digas nada", dijo Aleks, luego de que El Escorpión lo interrumpiera al decir, "oye con Bad Bunny no te vas a estar metiendo".

A lo que Syntek respondió: "No, no hablé de él, no hablé de él porque a eso no se le pude llamar música".

Dentro de su entrevista, el cantautor comentó que haber manifestado su disgusto contra el reggaetón le ha costado algo caro, pues recibió mucho odio parte de gente a la que si le gusta.

(Azucena Uribe)