Alessandra Rosaldo es objeto de críticas por "menospreciar" a Eugenio Derbez

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de "De viaje con los Derbez 2" y nuevamente ha despertado un sinfín de reacciones y hasta especulaciones sobre el futuro amoroso de algunos miembros de esta famosa familia.

Recordemos que en la primera temporada las críticas se centraron en la actitud de Aislinn Derbez, mientras que en la segunda ha sido en la cantante de "Sentidos Opuestos", Alessandra Rosaldo, quien se ha llevado los ataques por el trato que le da a Eugenio Derbez.

La periodista Martha Figueroa es quien se encargó de analizar la relación entre Alessandra y Eugenio; sin embargo, se lanzó duramente contra la intérprete de "Amor de papel" por "menospreciar" al comediante.

"Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya, y te digo algo uno ve a Derbez porque es muy chistoso y lo admiramos como actor y productor. Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo", señaló en el programa "Con permiso".

¿Alessandra prefiere estar lejos de su hogar?

Martha Figueroa también detalló que tanto Eugenio como Alessandra ya no llevan una relación perfecta, por lo que la cantante habría preferido quedarse más tiempo en una playa mexicana que regresar a su casa.

"Ella te cae gorda en la serie nueva... para matarla. Me contaron que anduvo en una playa mexicana haciendo como un campamento de ejercicios, terminó el campamento y no tuvo ganas de regresar a su casa", agregó.

Presagia posible divorcio

Aunque recientemente los artistas renovaron sus votos simbólicamente durante los episodios finales de la serie demostrando que su relación sigue fuerte, Figueroa cree que lo que dejan ver en la nueva temporada no es más que una evidente separación.

"Te acuerdas que cuando fue la primera temporada de la serie que hicieron los Derbez en cuanto la vi te dije que se iba a divorciar Aislinn de Mauricio. Hoy se los digo, se van a divorciar, no sé si en un año, seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar...Se los digo, pero se los firmo, eso va a morir", concluyó.

(Azucena Uribe)