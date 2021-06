Alessandra Rosaldo habla de sus problemas con Eugenio Derbez, ¿se divorcian?

Hoy se los digo: se van a divorciar. No sé si hoy, no sé en un año, no sé si en seis meses o en dos años. Alessandra y Eugenio no van a durar. Se ve que ya no se soportan. Perdón que se los diga. [...] pero es evidente que no se llevan bien ya, especuló la también colaboradora del programa "HOY".