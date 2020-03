Alex Lora confiesa que ha llevado al Tri a fiestas del narco: "Hemos tocado para lo más cabr#$%"

Varios artistas se están sincerando con su público y revelan que han dado shows en fiestas del narco, Alex Lora habló sobre el tema y confiesa que ha llevado al Tri a tocar en fiestas para "los más cabr...".

De acuerdo con Infobae, ahora que Cepillín y José Manuel Figueroa aceptaron que han participado en fiestas de narcotraficantes, el rockero Alex Lora se sumó a la lista de artistas que han entretenido al mundo del narco.

Hemos tocado para toda la raza, sin saberlo, hemos tocado para los más picudos, para los más cabr... y para los más fresas, porque nuestra música es para la raza, declaró en entrevista con el programa de espectáculos, Ventaneando.

Lo que queremos es que nuestra música llegue al mayor número de oídos posible, la forma por la cual esto ocurra es lo de menos y nosotros lo que queremos cuando lanzamos una rola es que la raza la escuche y la haga suya, añadió el papá de Celia Lora.

CEPILLIN Y LAS NARCOFIESTAS



Hace unas semanas Ricardo González, mejor conocido como Cepillín confesó que llevó su show a fiestas de algunos narcotraficantes mexicanos como Amado Carrillo Fuentes "El señor de los cielos" y Caro Quintero.

"Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ´¿Para quién?´. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público", explicó para el programa En Sus Batallas, de TV Azteca.

Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas, añadió el artista mexicano, conocido por su ya conocida caracterización de payaso.

El también cantante mencionó que además del bautizo con la familia de Amado Carrillo, se presentó en una fiesta de Caro Quintero, explicó que nunca investigó a quienes lo habían contratado antes de su presentación.



"El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ´hay alguna fiesta acá en hermosillo, cuánto, tanto´. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma", aseguró el famoso.

Cepillín definió a los narcotraficantes como: "Excelentes personas, así te lo digo, excelentes personas dentro de su ilegalidad".

JOSÉ JOSÉ EN FIESTAS DEL CRIMEN ORGANIZADO



José José no fue la excepción, su ex guardaespaldas Cuauhtémoc Sánchez reveló que "El Príncipe de la Canción" llegó a ser contratado por el crimen organizado, aseguró que cantaba sin saber quién se encontraba en su público

Eso es un secreto a voces, no es que yo lo diga, todo mundo lo ha dicho, el trabajo de uno es vender una fecha, es asegurar tu anticipo, es asegurar tu pago, no preguntas regularmente, y en ese tiempo menos, no le preguntábamos a nadie a qué se dedican, aseguró Sánchez.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA Y LA FAMILIA DE "EL CHAPO" GUZMÁN

El hijo de Joan Sebastian amenizó la boda de la hija de Joaquín "El Chapo" Guzmán hace unas semanas.

Yo arriba del escenario, tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas y santas, yo no puedo decir a quien cantar, dijo tras los cuestionamientos de la prensa.

Insisto, yo no voy invitado, voy contratado, ustedes sacan el chisme, yo no vi a nadie sospechoso, a nadie armado, yo lo único que vi era gente que se estaba divirtiendo, no recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme, pero sí me pidieron una canción en particular y bailaron el tema, precisó.

(Aline Núñez)