Alexis Ayala sufre aparatoso accidente en "Me caigo de Risa"

El actor Alexis Ayala sufrió un aparatoso accidente durante la grabación del programa "Me caigo de risa" de Televisa y compartió con sus fans el inmenso moretón en su brazo derecho.

De acuerdo a Tribuna, Alexis Ayala mediante sus redes sociales mostró su brazo derecho en donde tiene un gran moretón morado y verde, demostrando que sufrió un muy aparatos y sin duda doloroso accidente para que su brazo quedará en tan mal estado.

"Esto parece maquillaje, pero no, ese no es, este es un moretón que se me hizo de un golpe que me di grabando Me Caigo de Risa", dijo Alexis.

El actor no mostró un poco de lo que fue su caída ni dio más explicaciones, lo único que es certero es que se encuentra sufriendo bastante por ello aunque por fortuna no es nada grave como una fractura.

Al parecer el accidente que sufrió Alexis Ayala fue durante la dinámica llamada "El escenario inclinado".

(Azucena Uribe)