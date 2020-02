Alfombra roja Oscar 2020: Estos son los looks de las celebridades para la 92 entrega de los Premios de la Academia

Hoy se lleva a cabo la edición número 92 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las celebridades lucen sus mejores looks (FOTO ESPECIAL)

Por fin llegó uno de los días más importantes para las celebridades, la 92 entrega de los Premios Oscar que se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde vemos el arribo de los famosos a la alfombra roja, luciendo sus mejores looks para la gala.

Rodrigo Prieto, nominado a mejor fotografía por "El Irlandés", junto a su mujer, Mónica Prieto.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Laura Dern, que podría llevarse el Oscar por su papel en "Historia de un matrimonio", acudió acompañada por su madre.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

El director Bong Joon-ho posó junto a parte del reparto de la aclamada "Parásitos".

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Sigourney Weaver.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Chrissy Metz, conocida por su papel en la serie This is us y en el filme Más allá de la esperanza, eligió un diseño de Christian Siriano.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Spike Lee, acompañado por Tonya Lewis, homenajeó a Kobe Bryant con un traje con el número de la estrella de la NBA facellecida y los colores de los Lakers.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Los actores de una de las favoritas de la noche, 1917: George MacKa, con traje de Dunhill, y Dean-Charles Chapman, que eligió un diseño de Celine.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

El matrimonio formado por los compositores musicales Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Canciones como Let it go, famosa banda sonora de Frozen, han sido obra de la pareja.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Billy Porter (Pose) una vez más sorprendió con su arriesgado estilismo. Giles Deacon firma su look, que completó con botas de Jimmy Choo.

FOTO: PÁGINA OFICIAL OSCARS

Antonio Banderas, nominado a mejor actor en los Oscar 2020 por Dolor y Gloria.