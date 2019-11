Alfredo Adame asegura que Steven Spielberg busca su talento para este nuevo proyecto

Alfredo Adame entierra su pleito con Carlos Trejo con la noticia de que Steven Spielberg busca su talento, el actor mexicano dejaría atrás las telenovelas mexicanas para lanzarse al estrellato en Hollywood con esta nueva producción.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Alfredo Adame asegura que Steven Spielberg quiere trabajar con él en una serie que contará la historia de Hernán Cortés. El mexicano interpretaría a Pedro de Alvarado, gobernador español que participó en la conquista del Imperio Azteca dirigida por Cortés.

Mi agente me informó que esta producción dirigida por Spielberg está interesada en que yo me sume al reparto de la serie que prepara y no dudé en mandar lo que me pidieron. Estoy a la espera de lo que decida la producción, confesó en entrevista con NOTIMEX.

"Si me aceptan claro que no pondré obstáculos, es una gran oportunidad y una producción inigualable; además, es un tema que me apasiona. Cuando me dijeron que estoy contemplado para el personaje de Pedro de Alvarado me gustó porque este hombre es pieza clave en la Conquista", dijo el también conductor.



Alfredo Adame incluso señaló que hablar de Pedro de Alvarado no es algo nuevo para él porque desde hace años conoce al personaje, que en los textos históricos se describe como uno de los conquistadores más agresivos y crueles.

Adame refirió que cuenta con lo necesario para interpretar al personaje que requiere Steven Spielberg, quien planea centrar la trama de su producción en el encuentro entre Cortés y el emperador azteca Moctezuma.

En caso de formar parte de la historia Alfredo Adame compartiría créditos con el español Javier Bardem, quien interpretaría a Hernán Cortés.

