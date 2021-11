Alfredo Adame es buscado por el SAT y le negaron un amparo

En 2017, el SAT comenzó un proceso contra Alfredo Adame porque el actor no notificó el cambio de su domicilio fiscal (FOTO TOMADA DE IG @planoinformativo)

El polémico actor sigue dando de qué hablar, Alfredo Adame se encuentra en serios problemas porque está siendo buscado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mientras Laura Bozzo logró evitar la orden de aprensión que tenía al pagar parte de su deuda con el SAT, ahora, Alfredo Adame tendrá que enfrentar a la institución gubernamental.

REVELAN VIDEOS DE CARMEN SALINAS IMITANDO A LUCERO Y ALEJANDRA GUZMÁN

José Mauricio Urrieta Medrano, secretario del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó un amparo que promovió Alfredo Adame porque el actor habría incumplido en no dar información correcta a la fiscalía.

El juez de Distrito determinó que la resolución de vinculación se dictó de manera correcta con base a los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Hay que recordar que, desde junio de 2017, el SAT comenzó un proceso contra Alfredo Adame porque el actor no notificó el cambio de su domicilio fiscal. En el mes de enero de ese año no se pudo realizar una visita de verificación a la empresa CP Producciones, de la cual es administrador Adame, en el lugar afirmaron no conocer al conductor.

GALILEA MONTIJO ROMPE EL SILENCIO Y RESPONDE AL RUMOR SOBRE SI DEJARÁ "HOY"

En marzo de 2021, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur vinculó a proceso a Alfredo Adame, por lo que con el rechazo del amparo y ahora se podría reactivar la orden de vinculación.

(Ann Ventura)