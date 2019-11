Alfredo Félix, sobrino de María Félix le propone a Frida Sofía casarse con él para llevar el apellido de "La Doña". Para los que no lo sepan, la hija de Alejandra Guzmán, fue bautizada por la diva del cine nacional, así que no es casualidad que la controversial joven posteé en sus redes sociales frases y fotos de su madrina. La última nota que dio, fue que le gustaría quitarse el apellido Guzmán y bautizarse artísticamente como Frida Sofía Félix.

Ante peculiar amenaza, no fue Enrique ni Alejandra Guzmán los que se pronunciaron al respecto, sino Alfredo Félix, el sobrino, de la enigmática diva quien consideró perfecta a Frida para representar a "La Doña" y aprovechó para mandarle una divertida propuesta matrimonial.

El chico dijo que si se quería poner el apellido Félix estaba en todo su derecho, pues tenía el porte y la garra de María, además de la belleza y en lo único que tendría que trabajar sería en la voz, pero él tenía una mejor propuesta, si quería tener el apellido Félix, él estaba dispuesto a casarse con Frida.

Obviamente, por su caracterización y a lo mejor de voz. La voz de mi tía es muy gruesa, pues está bien echarle la mano, es un plus, porque quieras o no, ella tiene un linaje de artistas pesados, de la Época de Oro del cine mexicano y de la música, como Enrique Guzmán, comentó Alfredo.

En el programa "Suelta la Sopa", el sobrino de "La Doña" dio detalles sobre las actrices que han estado en la mira de productores para llevar a la televisión la historia de María Félix y confirmó que Sandra Echeverria y Susana González no tendrán el papel, por lo que la hija de Alejandra Guzmán podría ser considerada.

Por su parte, Frida Sofía habló maravillas de su madrina en una entrevista: "Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona (...), no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos (...)", indicó.

Incluso, la intérprete de "Ándale" aseguró sentirse más identificada con su madrina que con cualquier otro miembro de su familia.

Frida, quien nació el 13 de marzo de 1992, fue bautizada por "La Doña" a los pocos meses de nacida. Incluso, la misma Alejandra Guzmán ha compartido fotografías del evento religioso en redes sociales, siendo una de sus últimas publicaciones la del 1 febrero de 2018.

nl