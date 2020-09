Alicia Machado regresa a Playboy a 15 años de su primer desnudo

Alicia Machado está lista para regresar a Playboy a 15 años de su primer desnudo en la revista del conejito, la ex Miss Universo reveló que tiene intenciones de volver a robar suspiros con sensuales fotografías y ya está en pláticas con la publicación.

De acuerdo con Infobae, Alicia Machado reveló en entrevista con Ismael Cala que se está preparando para volver a protagonizar la portada de la revista Playboy con sensuales fotografías al desnudo. La Reina de Belleza de 1996 posó para esta misma revista en 2005, cuando se mostró con poca ropa y al natural.

En Playboy lo voy a volver a hacer (aparecer desnuda)... me están invitando, los de Playboy me están convenciendo, comentó Machado, justo a 15 años de su primera portada y a punto de cumplir 43 años.

La actriz contó que este nuevo proyecto podría ser parte de una predicción que el Astrólogo Walter Mercado le hizo hace unos años: "Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente".



A pesar de que Alicia no ha concretado una fecha con la revista, tiene planes de que su nuevo desnudo para Playboy se publique cuando tenga 45 años.

Puedo hacer las fotos con 44 años y las lanzan cuando tenga 45, dijo para defender su regreso a la publicación después de 15 años.

Además advierte que sus fotos serán todo un agasajo visual para sus fans, pues si Jennifer López se ve espectacular a los 50 años, ella hará lo propio para lucir radiante a sus 45 años.



LAS PRIMERAS FOTOS DE ALICIA MACHADO EN PLAYBOY

La ex Miss Universo atesora el recuerdo de su primera aparición en la revista del conejito, pues constantemente hace publicaciones con de sus fotografías.

Enorme este #TBT Una dedicatoria muy especial "To #Donald with love! For my #exboss ? Quien diría ? #playboy #2005 Los Jueves son estupendos para recordar los motivos que te siguen dando las fuerzas para luchar por tus sueños ! Hace 15 años el haber recuperado mi amor propio y autoestima eran mi motivación mi gran Victoria! Mi mejor dedicatoria!, escribió la actriz.

En otra ocasión también compartió la fotografía de la revista publicada en 2005 y escribió: "¡Un #tbt que en su momento significó mucho para mi proceso de recuperar mi autoestima y confianza en mí! Los tiempos del #2005 hoy en día nada tienen de importancia. ¡Lo que fuimos e hicimos ya no cuenta, son los recuerdos y los momentos los que quedan!".

(Aline Núñez)