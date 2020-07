Alicia Machado rompe en llanto al denunciar que víctima de robo

La famosa ex reina de belleza, Alicia Machado fue presa de la delincuencia y no pudo sostener las lagrimas al mostrar las imágenes (FOTO ESPECIAL)

Mediante redes sociales la actriz Alicia Machado denunció que había sido víctima de la delincuencia, ya que su bodega de productos ubicada en Los Ángeles fue destrozada y saqueada.

De acuerdo a La Opinión, Alicia Machado utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video vídeo en donde pueden ver cajas vacías y vidrios rotos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPORTAN QUE BAD BUNNY FUE SOMETIDO A UNA CIRUGÍA DE EMERGENCIA

"Buenos di´as amigos quiero compartirles una mala noticia la cual me llena de mucha tristeza e impotencia ya que los Ladrones andan sueltos y fuimos víctimas de robo y saqueo esta madrugada a las 2:00 am en nuestro estudio localizado en Huntington Park", expuso la ex reina de belleza.

"Lo malo que con estos robos en pequeños negocios no solo se llevan la mercaderi´a y material de trabajo si no apagan nuestros suen~os ya que en esta situacio´n mundial y la economi´a mala nos afectan demasiado", destacó la actriz.

Alicia Machado también aprovechó sus redes para hacer un llamado a sus fans, en relación a este robo y a la posible compra de la mercadería: "Amigos les PEDIMOS no compren nuestro producto en la calle", dice Machado.

"Nosotros no vendemos a menudeo para reventas solo a mayoreo y pu´blico amante del maquillaje nuestro suen~os, por favor les pido no comprar nuestro producto si se los ofrecen".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEGARAY, LORET Y DEBAYLE EN LA CUERDA FLOJA: PODRÍAN SER DESPEDIDOS

La modelo pide el apoyo de sus fans y la población en general, sobre todo para poder denunciar a aquellos que estén vendiendo lo robado en las calles.

(Azucena Uribe)