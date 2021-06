Allison Mack pide perdón a víctimas de NXIVM por las brutales ceremonias

La actriz de "Smallville", Allison Mack pidió perdón a las víctimas de la secta NXIVM durante su declaración al juez federal, a un día de ser sentenciada por los cargos de extorsión y conspiración que aceptó en relación con el caso de culto sexual liderado por Keith Raniere.

"Ahora es de suma importancia para mi, decir desde el fondo de mi corazón que lo siento mucho", escribió Mack en su declaración, donde además indicó que el tiempo que ha permanecido en aislamiento ha sido "transformador".

"Tal oportunidad me ha ofrecido el tiempo y la fuerza que necesitaba para enfrentar las partes más oscuras de mi misma y a aceptar el dolor que mis acciones han infligido a tantas personas que amo, que es la razón de esta carta", señaló la actriz.

En su escrito, Allison, conocida por su participación en la serie de televisión "Smallville", reconoció y describió su relación con Keith Raniere:

Me entregue a las enseñanzas de Keith Raniere con todo lo que tenía. Creía, de todo corazón, que su mentoría me estaba llevando a una versión mejor y más ilustrada de mí misma.

Agregando que su vínculo con el ahora acusado es el mayor error de su vida, y que ha experimentado una "vergüenza abrumadora al comprender lo que sucedió".

En abril de 2019, Allison Mack se declaró culpable de los cargos que se le imputaron desde su arresto en abril de 2018.

En su carta, la joven actriz lamentó haber participado de las actividades de Raniere y ofreció una sentida disculpa por ello:

Lo siento, por aquellos de ustedes que traje a Nxivm. Lamento haberte expuesto alguna vez a los esquemas nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberte animado a usar tus recursos para participar en algo que en última instancia fue tan feo.

De acuerdo con su defensa, el juez podría tener clemencia de Mack dada su cooperación en el caso, donde proporcionó una grabación de audio en el que se revelaron los planes del líder de la secta NXIVM.

Junto a su declaración, se anexaron cartas y comentarios hechos por el círculo cercano de la actriz, en las cuales se describe el cambio que ha experimentado Allison Mack después de romper relaciones con Raniere.

Por favor, sepan que me dedico a pasar mi vida trabajando para reparar los corazones que rompí y continuar transformándome en una mujer más amorosa y compasiva, concluyó Mack.

ALLISON MACK Y EL AUDIO DE LAS BRUTALES CEREMONIAS PARA MARCAR A MIEMBROS DE NXIVM

A pesar de las disculpas de la actriz, pocos olvidan el aterrador audio en el que reveló las torturas a las que sometían a las mujeres dentro de la secta sexual NXIVM.

"Aunque Mack podría haber brindado una ayuda aún más sustancial si hubiera tomado la decisión de cooperar antes, Mack proporcionó información significativa, detallada y altamente corroborada que ayudó al gobierno en su enjuiciamiento", escribieron los fiscales federales en un memo, según Variety.

La pieza clave es la grabación telefónica que demostró que Raniere fue quien creó la ahora infame ceremonia de marca de NXIVM. "¿Crees que la persona que está siendo marcada debería estar completamente desnuda y sujeta a la mesa como una especie de, casi como un sacrificio? No sé si eso es un sentimiento de sumisión, ya sabes ", dice Raniere en la grabación. "Y la persona debe pedir ser marcada. Debería decir, por favor, márcame, sería un honor, o algo así. Un honor que quiero usar por el resto de mi vida, no lo sé ... Y probablemente deberían decir eso antes de que los retengan, para que no parezca que están siendo coaccionados".

Raniere, quien fundó el grupo en 1998, había declarado que él no tenía nada que ver con eso y en su propio juicio dijo ser inocente de todos los cargos, pero la grabación cambia la narrativa y confirma que realmente manipuló la situación para conseguir lo que quería.

(Imelda Téllez)