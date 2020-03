Alma Cero revela que fue testigo de los ataques a "Gomita" en Sabadazo

El día de ayer el programa "De primera mano" en sus redes sociales compartieron una entrevista en donde la actriz Alma Cero rompe el silencio y reveló que ella fue testigo de cuando Laura G y Cecilia Galliano agredieron a "Gomita".

De acuerdo a Tribuna, la actriz Alma Cero detalló que durante su participación en el programa de Televisa, Sabadazo sí pudo notar los malos tratos de Laura y Galliano hacia la famosa Aracely.

"Yo sí alcancé a ver cositas que no me gustaron", comentó.

Desmintió a Laura G, quien en su momento aseguró que todo lo que le decían a Gomita era parte de un guión que la misma producción les daba.

"Sí leíamos una escaleta, lamentablemente yo no ponía atención a cómo se llevaban ellas, pero llegué a ver dos que tres cositas y pensé, son problemas en los que no me puedo meter, después sale toda esta situación de que no se llevaban bien, que la trataban mal, me dio mucha pena enterarme".

Alma Cero también detalló que le agradó saber que sus ex compañeras ya ofrecieron una disculpa a "Gomita" luego de esta dura experiencia.

"Qué bueno que Laura y que Ceci se disculparan con 'Gomita', porque todos somos seres humanos", añadió.

Asimismo, Alma reconoció que Cecilia la llamó "pesada" debido a que ella prefería no compartir mucho tiempo con ellas pues en su lugar se dedicaba a concentrarse en su camerino.

Yo las saludaba de lejitos... Ceci una vez me preguntó: '¿eres una reina?, ¿eres una princesa?, a ti te ponen la peluca en el camerino", explicó.

(Azucena Uribe)