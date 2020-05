Américo Garza despotrica contra la familia Luna y los llama "basura"

Felipe Silva es un empresario que trabajó por mucho tiempo con Karla Luna, Panini y Américo Garza; en vista del polémico triángulo amoroso y las pruebas que reveló la familia Luna de la confrontación entre "Las lavanderas", Silva reveló más pruebas que desenmascararían las mentiras de la actual pareja.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Felipe Silva reveló oscuros detalles de los maltratos de Américo Garza y Karla Luna cuando se presentaban "Las Lavanderas".

En un intento por defenderse, el ahora esposo de Karla Panini le pidió a Felipe que no se meta en asuntos con la familia Luna, despotricó contra ellos y los llamó "basura".

Te escribo para decir que tú no sabes nada de lo familiar y de lo basura que es la familia Luna. Creo que estás mal al andar declarando cosas que no te competen, ¿no crees? Yo te lo dije: no andes de hocicón, compa", le escribió el esposo de Panini por WhatsApp.

Durante el programa Chisme No Like, difundieron la conversación completa. Sin embargo, resaltaron que Garza no niega ni la presunta prostitución de Karla Panini ni sus adicciones de droga. Tampoco que maltratara a Karla Luna.

De lo otro, me vale madres. Ya pasaron años. ¿Y qué?, fue lo único que escribió Garza a Silva. Nunca desmintió nada.

A partir del minuto 20:53 del siguiente video, el conductor Javier Ceriani de "Chime No Like" devela los mensajes de Américo a Felipe.

