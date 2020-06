Américo Garza es citado en el DIF: "Mis hijas no son maltratadas"

La polémica entre Américo Garza y la familia de Karla Luna parece no tener final y en esta ocasión el empresario acudió al DIF tras recibir un citatorio que recibió.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Américo Garza se presentó a su cita el viernes 5 de junio donde se dijo cansado de los escándalos en torno a sus hijos.

Américo Garza pidió que se ponga un alto a los rumores, así como las mentiras que se dicen en su contra, y es que el DIF le informó que iniciará un proceso de investigación para evaluar la seguridad de las niñas.

Américo Garza dio una entrevista a la revista Tvnotas donde contó cómo al morir Karla Luna, la familia de ésta se negó a entregar al empresario a las hijas que tuvieron juntos, por lo que las cosas escalaron a un nivel legal.

"Llegué a las 7 de la mañana y no me abrieron la puerta, no me respondieron los teléfonos; 30 minutos después me llamó el abogado de la familia Luna y me dijo que me retirara, que no me iban a entregar a las niñas porque ellos tenían la custodia material".

El empresario de 37 años aseguró que una semana después las pudo recuperar, "y me las llevé porque son mis hijas, no hice nada malo, pero hicieron un escándalo, me pusieron una Alerta Amber y me acusaban de secuestro, pero seis meses después la autoridad me dio la razón".

Asimismo, Américo aclaró también que dos meses antes de morir su ex mujer Karla Luna, se pidieron perdón y terminaron bien.

"Ella estaba segura de que iba a superar el cáncer, pero sí lo hablamos; le dije a Karla: ´Vamos a ser realistas, si a mí me pasa algo, mis hijas se quedan contigo, y si te pasa algo primero a ti, yo me voy a llevar a mis hijas y de mi parte no voy a separarlas de tus hijos mayores´. Nunca los quise separar, jamás; la situación se dio así por el comportamiento de ellos, no por mí".

Américo: el papá de Karla Luna tiene antecedentes penales

No sólo eso, sino que Américo Garza confesó que sus hijas sólo han visto a la familia materna en dos ocasiones, y es que el papá de Karla Luna tiene antecedentes penales en Estados Unidos.

(...) estuvo en la cárcel; en una ocasión yo estaba en Estados Unidos con Karla (Luna) en un evento y le habló una tía diciéndole que tenía mucho miedo porque estaban en la madrugada comprando drogas con una de mis hijas en el carro, y claro que tuvimos una discusión Karla y yo y ella, con sus papás. Hay muchas cosas que no sabe la gente que no he querido hablar, pero ellos son los que han insistido en hacerlo público; si quieren seguirle, le seguimos".

¿Qué pasará con las hijas de Américo?

El empresario aseguró que el DIF ya "solicitó las carpetas a los juzgados para hacer una investigación, se me hizo un citatorio al cual acudí el pasado viernes 5 de junio, en la mejor disposición".

Y detalló qué sigue; "se van a hacer las investigaciones para comprobar que mis hijas no han sido maltratadas y, al contrario, comprobar que están sanas, que son felices y que están en un sano desarrollo. Todo esto es a raíz de todo el escándalo mediático de las cuentas falsas de redes sociales, con la finalidad de generar expectativas para la serie".

(Azucena Uribe)