¿Amor o locura? El día que Lyn May desenterró a su esposo para dormir con él

De todos, de todos, el mejor de buena persona, fue Guillermo Calderón. El amor de mi vida. El más espléndido, el más caballero, el señor que me dio mi lugar. Me llevó a conocer todo el mundo. No me dejó un rincón del mundo que no conociera yo. En los barcos, en todo, me llevó. Estuvimos en Europa mucho tiempo. A ese señor le debo yo todo. Me hizo una señora, le platicó a Gustavo Adolfo Infante en entrevista.