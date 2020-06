Amor, viajes y animales; el presente de Paulina Peña en redes sociales

La hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini es una de las jóvenes influencer más famosas de redes sociales en donde suele compartir con sus seguidores su estilo de vida.

De acuerdo a Infobae, mediante su cuenta de Instagram, Paulina Peña muestra fotografías de viajes, joyas, animales exóticos como parte de su vida privada.

Tras su salida de la Residencia Oficial de Los Pinos, Paulina Peña Pretelini se ha enfocado más en su carrera como influencer y se ha dedicado a compartir tutoriales de maquillaje, moda y belleza.

Pero también la hija mayor del ex mandatario muestra sus lujos y comodidades y en ocasiones ha posteado fotos de su relación con Fernando Tena, el hijo del ex futbolista Luis Fernando Tena, con quien ya lleva cinco años de noviazgo.

En dichas imágenes Paulina Peña suele mandar mensajes emotivos, por ejemplo: "Dicen que las almas gemelas siempre se encuentran ya que tienen el mismo escondite. Gracias por tanto @fertenaa 5.0. Te amo para una sola vida."

La joven de 24 años también ha mostrado las aventuras que vive al lado de sus amigas. Asimismo, ha expresado su añoranza por esos momentos, ya que debido a la contingencia por coronavirus han tenido limitarse.

"Nadie sabe lo que tiene hasta que llega un murciélago y pausa el mundo entero. En cuanto esto pase y regresemos poco a poco a la normalidad muero por estar con ustedes y saltar cocodrilos en la noche y cantar Bocelli hasta el amanecer", escribió como pie de foto en su cuenta de Instagram.

Y es que Paulina Peña es recordada por el episodio de diciembre de 2011, en donde tuiteó insultos contra quienes cuestionaron a su padre como candidato presidencial. "Un saludo a toda la bola de pendejos, que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian", escribió.

Al grito de #SoyProle, los usuarios de Twitter reclamaron el tweet de la primogénita de Peña Nieto, así como la vida de lujo y privilegios que los hijos de los políticos encumbrados gozan al amparo del poder y del erario público. Cabe recordar que antes de que EPN ocupara la silla presidencial, se había desempeñado como gobernador del Estado de México de 2005 a 2011.

Hija del primer matrimonio del ex presidente, la joven concluyó la carrera de Dirección Internacional de Hoteles Anáhuac Norte y ha hecho del modelaje y las redes sociales, su principal ocupación. En ocasiones, ha compartido mensajes de agradecimiento con la vida por rodearla de amigos.

"Estoy agradecida por noches que se hicieron mañanas, amigos que se volvieron familia y por sueños que se volvieron realidad", señaló.

Asimismo, Peña Pretelini ha publicado fotos de animales como perros, gatos, caballos y felinos salvajes, mostrando su cercanía con estos y agregando mensajes motivacionales para sus seguidores:

"Hazte un favor, no vivas para otros. Aprovecha tu vida haciendo lo que amas y siendo tu misma, tal cual eres. No intentes cambiar para ser aceptada ni fingir para ser amada. No malgastes tu tiempo intentando encajar para hacer felices a los demás. Hazte feliz tú. Disfruta tu tiempo, tus gustos, tus deseos. Esta es TU vida, cada quien tiene la suya, vívela por ti y para ti".

El 30 de noviembre de 2018, la hija de Enrique Peña Nieto compartió una foto de su padre acompañada de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde señaló su admiración y agradecimiento con quien ostentaría el título de "Presidente de la República" durante seis años.

"Querido Señor Presidente, papito mío: Gracias. Un millón de gracias por 2190 días de entrega absoluta a nuestro México, por tu amor incondicional a nuestra gente, por tu corazón de oro y tu valentía de plomo, por tu templanza y fe en un mejor mañana para las actuales y futuras generaciones. [...] ¡Te amo Papito! Me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. ¡Te admiro en todo momento Señor Presidente! ¡Siempre juntos! ¡Eres grande! GRACIAS POR TANTO.", escribió.

(Azucena Uribe)