Ana Bárbara dio positivo a covid-19 y cancela presentación

Mis pedazos de mi alma de aquí de Taxco, Guerrero, aquí estoy en este lugar mágico, hermoso, donde venía a traerle música y alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me comencé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a covid, lo cual me pone triste, pero finalmente no me siento tan mal, pero como un acto de responsabilidad no daremos el show de esta noche.