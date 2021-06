Ana Bárbara impacta con sexy vestido transparente la cantante volvió a causar furor en redes sociales al publicar un video en el que se luce con un atrevido atuendo blanco transparente que dejó poco a la imaginación y aprovechó para promocionar su más reciente sencillo.

El pasado mes de abril, la también compositora estrenó en las plataformas de música su más reciente trabajo musical, se trata de la canción "Fruta prohibida", la cual es de su autoría y había sido grabada hace varios años por sus hermanos, un tema que ha tenido gran éxito llegando a más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

Pero este no es el único éxito de Ana Bárbara, la cantante ha cosechando temas que se han convertido en populares como "Bandido", "Lo busqué", "La trampa" y "Me asusta, pero me gusta".

La cantante originaria de San Luis Potosí, quien actualmente tiene 50 años compartió con sus millones de fans en Instagram un video en el que se le ve bailando la canción "Fruta prohibida" con un sensual look de vestido blanco transparente con el que dejó ver sus curvas y el cuerpazo que ha presumido desde hacer varios años.

(Imelda Téllez)