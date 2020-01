Ana Bárbara muestra cómo bajar los kilitos de más de la Rosca de Reyes con un sensual baile

Ana Bárbara dijo que no hay nada mejor que el baile y los movimientos sensuales para bajar de peso y presumir como ella, un abdomen plano (FOTO TOMADA DE WEB)

Ana Bárbara mostró a sus seguidores cómo bajar los kilitos de más de la Rosca de Reyes con un sensual baile; la cantante comentó que era muy pronto para empezar con dietas, así que invitó a todos a bailar y bailar para deshacerse del peso extra.

De acuerdo con Publimetro, con una sexy pijama de Navidad, Ana Bárbara presumió su vientre plano y los sensuales movimientos de cadera que la mantienen en forma y de buen humor.

Sin una gota de maquillaje, muy hermosa y al natural, fue como la artista dijo adiós al árbol de Navidad y a las pijamas, mientras celebraba con sus hijos la llegada de Los Reyes Magos a su hogar.

"¡Feliz Día de Reyes, pedazos de mi alma! En esta casa sí vinieron, me dijeron mis hijos que llegaron, yo no los ví, de lo que se perdieron Los Reyes", dijo entre risas Ana Bárbara, en el vídeo donde lució tan carismática como siempre.

La cantante recomendó a sus fans a que bajen la presión por las dietas en un mensaje muy cool: "Ay que decir adiós a la pijamas de Navidad y a los árboles hoy es su último día, bye bye, bueno y a ustedes que me preguntan, cómo le hacemos, no hagamos dieta, aún me falta empezar a cuidarme, pero será hasta después del próximo viernes que es mi cumpleaños".

A SOPLAR LAS VELAS Y SEGUIR BAILANDO EN LOS 49 DE ANA BÁRBARA

La edad no ha sido precisamente el impedimento para que Ana Bárbara luzca un exuberante cuerpo tonificado.

A sus casi 49 años, que cumplirá el próximo 10 de enero, la cantante se mantiene en forma y con un vientre plano que no deja de mostrar a sus seguidores desde su cuenta Instagram, desde donde cautiva por su sensualidad y carisma.

Y desde el vídeo recomienda cómo bajar esos kilitos de más, mientras inician las acostumbradas dietas de enero: "¿Pero cómo podemos contrarrestar? Bailen, bailen, bailen, coman poquito de la rosca de Reyes y bailen", dijo al son de su contagioso éxito "Me asusta, pero me gusta".

Los fans le dedicaron bellos mensajes y halagos por su figura, y es que Ana Bárbara, no deja de sorprender a sus seguidores al mostrarse con una belleza al natural, sin maquillaje y una melena que encanta a más de uno.

nl