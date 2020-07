Ana Bárbara se compromete con su novio quince años menor que ella

Fue en el 2006 que la cantante Ana Bárbara sorprendió a todos casándose con José María Fernández "Pirru", unos años más tarde confiaron su divorció, ahora nuevamente vuelve a impactar al presumir su compromiso.

De acuerdo a El Imparcial, Ana Bárbara compartió con sus seguidores su alegría al comprometerse en matrimonio.

" Dije que sii !!! Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría MI CORAZÓN ME DICE SI", indicó Ana Bárbara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ FUE LA EMOTIVA DESPEDIDA DE JORGE ZARZA DE "HECHOS AM"

Cabe señalar que la foto que publicó Ana Bárbara con su anillo de compromiso y una radiante sonrisa. Hasta ahora suma casi 1000 comentarios.

Algunos de ellos fueron: "Pues no se a quien o que le dices que si pero que lo que venga sea llenito de bendiciones para ti y todos los que te rodean !!!", "Te amooooooo!!!!! Te mereces ser feliz mi Peque bella!"; "Felicidades amigaaaaa!!! Te quierooooo", "Te ves radiante paisana chula".

Ana Bárbara conjuntamente con su pareja de nombre Ángel compartirá esta maravillosa etapa con los tres hijos de ella.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO SEPÚLVEDA PIDE DISCULPA A LAURA G POR TOCARLA INAPROPIADAMENTE

Cabe señalar que Ana Bárbara es 15 años mayor que Ángel y ha contado anteriormente que su pareja prefiere la discreción, por lo que es raro que ambos posen juntos en redes sociales, sin embargo, el pasado 14 de febrero la cantante le dedicó un romántico mensaje donde se muestra agradecida por tenerlo en su vida.

"Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ANGEL GUARDIAN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar "mi corazón" que dice si! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooooodos estás presente!!", se lee.

(Azucena Uribe)