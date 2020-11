Ana Claudia Talancón reveló que fue agredida físicamente por una fan

Venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me aparté un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: ´¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!´, me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron.