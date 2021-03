Anahí recuerda las burlas por su anorexia y los famosos se disculpan

El próximo domingo 28 de marzo, Televisa transmitirá el concierto "Ser o Parecer", en donde cuatro de los seis miembros de la banda RBD se reunieron para deleitar a sus fans con sus grandes éxitos, pero fue Anahí quien está dando de qué hablar ya que destapó el infierno que vivió con la prensa en uno de los momentos más difíciles de su vida.

En una reciente entrevista Anahí no ocultó su sentir por el bullying que sufrió por años y hasta ahora rompe el silencio.

Fue a través de Twitter, en donde Anahí retomó el video de una cuenta de fans, en donde se explicaba todo lo que ella vivió dentro de la empresa, pues constantemente los presentadores de diversos programas se burlaban de sus problemas alimenticios como la bulimia y la anorexia:

"Fueron años duros porque me ponían comida. Llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía. Lo negaban en la empresa, ahorita ya lo puedo decir porque ya no trabajo ahí", contó.

En el video, retuiteado por Anahí, vemos cómo ella misma explicó que tuvo que hacerse de carácter para soportar las micro-agresiones que vivía.

Te vas poniendo el caparazón porque hay que ver cómo defenderse. Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Eso era horrible, ¿qué no es mi casa aquí? No estuvo padre, pero muchas veces ni siquiera es el productor, es el que pone el chiste para el programa o no sabes ni quien", se sinceró Anahí en la transmisión.

La molestia y acoso laboral fueron tales que Anahí tuvo que tomar una decisión muy importante: seguir ahí o renunciar a la televisora.

"Creo que no estoy siendo tan feliz en este momento y en este lugar y entonces renuncié a Televisa. Dije, ´hasta aquí llegué´. Decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte, donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos", concluyó la también cantante.

UN PRODUCTOR LE DECÍA "GORDA"

Fue en septiembre del año pasado, cuando Anahí reveló cómo por culpa de uno de los productores televisivos, ella comenzó con traumas relacionados a su peso.

Lo hizo a través del canal de YouTube del conferencista mexicano Daniel Habif, a quien le contó cómo es que comenzó su problema con la anorexia nerviosa.

La actriz que dio vida a Mia Colucci confesó que un productor la traumó con su figura cuando únicamente era una adolescente de 13 años.

"El productor que iba a hacer antes esa novela (´A mil por hora´ que terminó haciéndola Pedro Damián), llega conmigo como a los 13 años y me dice: ´Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita´".

Estos comentarios del productor, cuya identidad no reveló, generaron traumas en Anahí, pues "obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia fue ese comentario".

Tras la crítica que recibió, la también cantante se confesó con Habif, explicándole que desde ahí comenzó a batallar contra la anorexia nerviosa.

RESPECT ANAHI

RESPECT ANAHI

"Salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13 a 14 años. Estuvo duro, la verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía".

Omar Chaparro se disculpa con Anahí por el pasado

No fueron pocos los conductores de programas y periodistas que usaron el tema de Anahí y su anorexia para buscar la risa fácil. Omar Chaparro, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y una veintena de personajes le dieron duro con bromas sobre su problema que a ella le afectaron duramente.

Tras las palabras de Anahí varios famosos que en su momento participaron con bromas de mal gusto no dudaron en disculparse con ella.

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando.

Omar Chaparro le brindó un emotivo mensaje en Twitter

Omar Chaparro le brindó un emotivo mensaje en Twitter

"Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande", le escribió.

El periodista Jorge Ugalde, hizo lo propio:

"Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño, que obviamente, aunque irreparable me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos, pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía @Anahi", indicó.

El periodista Jorge Ugalde, hizo lo propio:

"Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño, que obviamente, aunque irreparable me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos, pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía @Anahi", indicó.

(Azucena Uribe)