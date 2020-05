Andrea Bocelli confesó que tuvo covid y donará plasma a la ciencia

El tenor Andrea Bocelli reveló a un diario italiano que a principios de marzo se contagió de covid-19.

De acuerdo con Milenio, Andrea Bocelli declaró al diario La Repubblica que los síntomas que tuvo del coronavirus fueron leves y no tuvo mayores complicaciones.

Afortunadamente, Andrea Bocelli se recuperó y se encuentra bien de salud. El cantante confesó al diario italiano, que donó plasma para apoyar a la investigación científica en un hospital de Pisa.

El artista es uno de los casos positivos de coronavirus. El caso se remonta al 10 de marzo cuando realizó la prueba.

Andrea Bocelli relató que tuvo un poco de fiebre, fue un paciente asintomático, contagió a su esposa y a sus dos hijos, la familia presentó un cuadro leve de síntomas. Se informó que su esposa también donó plasma para la investigación contra el covid-19.

El tenor reflexionó sobre la complicada situación sanitaria que vive Italia, criticó que a pesar de que el país fue uno de los más golpeados por la pandemia, ahora la situación es absolutamente normal.

Hay muchas reflexiones que hacer, gracias a Dios que no desempeño roles políticos, por lo tanto, no estoy llamado a tomar decisiones y ni siquiera me gustaría estar en el lugar de quienes deben tomarlas", dijo el cantante. "Entiendo que hubo un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales, pero miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no es normal es el comportamiento de quienes aún temen hoy este virus como la lepra y un país que está de rodillas porque las actividades no logran reanudarse.

Ver esta publicación en Instagram . "Spontaneity is one of the few behavioral principles that always pays off: it is easy to appreciate, yet difficult to put into practice". . "Uno dei pochi principi comportamentali che paga sempre è la naturalezza: facile da apprezzare ma difficile da mettere in pratica". . Andrea Una publicación compartida por Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial) el 6 de Ene de 2020 a las 6:14 PST

Cabe recordar que Andrea Bocelli ofreció un histórico concierto el domingo 12 de abril en el Duomo de Milán, ante un recinto completamente vacío.

(Ann Ventura)