Andrea Escalona arremete en contra Alex Kaffie por difamarla

Me entero que Andrea Escalona le ha pedido a Magda Rodríguez le prolongue ´lo más que puedas´ a Marisol González el #QuédateEnTuCasa. Sí, la hija de la productora de Hoy no desea que su compañera regrese a trabajar al foro el próximo 20 del presente (fecha que Televisa tiene prevista para que sus programas reanuden actividades en caso de que el país NO entre en Fase 3 de alarma sanitaria).