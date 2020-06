Andrea Escalona confiesa que no soporta a Raquel Bigorra

Andrea Escalona confiesa que no soporta ...

Durante la sección ¿Dónde quedó la bolita?, la conductora Andrea Escalona no se quedó callada y arremetió en contra de Raquel Bigorra (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Andrea Escalona se sinceró ante la audiencia del programa "Hoy", la conductora causó polémica al revelar por qué no soporta a la conductora cubana Raquel Bigorra.

De acuerdo con Grupo Fórmula, durante la emisión del programa "Hoy", Andrea Escalona respondió una pregunta que le hizo la actriz Aleida Núñez, la respuesta de Escalona dejó con el ojo cuadrado a todos.



Aleida Núñez pregunto: "¿A quién odias del medio del espectáculo?, Pero Andrea Escalona se negó a responder, pero al final reveló el nombre de la conductora que no soporta.



Que odie así como odiar, pues a nadie... Pero que no soporto... a Raquel Bigorra.

Andrea Escalona no es la primera famosa que confiesa que no le cae nada bien Raquel Bigorra, en una ocasión Tania Rincón también reveló que Bigorra no le cae nada bien.







Raquel Bigorra se ha visto envuelta en penosos escándalos con varios famosos de TV Azteca o Televisa por supuestas traiciones.

(Ann Ventura)