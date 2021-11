Andrea Escalona explota contra Tania Rincón en "Hoy": "Ya deberían de sacarla"

Le llueven críticas a Andrea Escalona por explotar contra Tania Rincón en pleno programa "Hoy", la conductora hizo un berrinche contra su compañera por perder en un juego del matutino de Televisa.

El escandaloso momento se dio en medio de la dinámica "Pásale al pizarrón" donde los conductores de "Hoy" compiten uno a uno para sumar puntos a sus equipos, desde un primer momento Escalona no quiso acatar las reglas cuando tomó unos vasos de plástico antes de tiempo, después se molestó cuando le pidieron que los dejara en la mesa.

GALILEA MONTIJO MUESTRA SU LUJOSA MANSIÓN, ASÍ VIVE LA CONDUCTORA DE "HOY"

Pero su molestia creció cuando su contrincante, Tanía Rincón, la retuvo por algunos segundos por los hombros para que no pudiera continuar en el juego.

Al terminar el tiempo estipulado, cuando Andrea volteó a ver lo que escribió su compañera se molestó tanto que lanzó al piso un plumón que forma parte de la dinámica. Esto fue semejante a lo que ocurre con los niños pequeños cuando hacen berrinche.

Todos los presentadores se mostraron sorprendidos y se burlaron del berrinche, así como también lanzaron la frase "Magda, la estás viendo" o incluso le dicen que su comportamiento fue "antideportivo".

SILVIA PINAL QUIERE ENAMORARSE A SUS 90 AÑOS: "NO SÉ SI UN NOVIO O UN AMANTE"

Andrea Escalona justificó su desplante con tan solo decir "es que me enojé", pero Raúl Araiza la sancionó y le pidió que no se comportara de esa forma. Por órdenes de la producción el juego se repitió, pero al final todo terminó mal, pues la hija de Magda Rodríguez volvió a hacer berrinche al no tener el plumón en la mano.

EL PÚBLICO DESPOTRICA CONTRA ANDREA ESCALONA

El berrinche de la conductora se publicó en un video de YouTube donde los seguidores del programa se quejaron de la actitud de Andrea Escalona y algunos hasta exigieron que la saquen de "Hoy", mientras que otros la compararon con Laura G, conductora de "Venga la Alegría, "por ser igual de odiosa".

Escalona sigue en hoy por puro nepotismo, cero gracia y sangre pesada y Galilea va para allá que vuela se ha vuelto muy sangrona.

Escalona arruina el programa que tipa tan berrinchuda.

¿CERRANDO CICLOS? BELINDA SORPRENDE CON RADICAL CAMBIO DE LOOK

Escalona es como la Laura G de VLA ... todos la odian !! Ya córranla.

Debió ganar Tania, no es justo que solo por que Andrea es la sobrina de la productora hayan repetido el juego cuando ya había ganado Tania y aun así después de volverlo a reprimir volvió a ganar Tania pero tampoco le dieron el punto.

(Aline Núñez)