Andrea Legarreta aclara rumores de supuesta prima que cometió saqueos

En las últimas horas la conductora Andrea Legarreta ha sido circulado con el hashtag #TodasSomosLegarreta y es que algunas personas la vinculan con una joven que participó este lunes en protestas en Ciudad de México con su mismo apellido.

De acuerdo a El Imparcial, la etiqueta fue #DestruyoComoLegarreta para referirse a la participación de esta mujer en saqueos en la avenida Reforma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTER EXPÓSITO ENAMORA A SUS FANS AL REVELAR SEDUCTOR TATUAJE

Tras los señalamientos de usuarios de redes sociales, Andrea Legarreta publicó un video en su cuenta en Instagram para desmentir que ella no tiene ningún vínculo familiar con la manifestante.

"No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona... En fin... GRACIAS por leerme y por su apoyo #UnaVezMás #DiosMeLosBendiga y sigamos tratando de hacer el bien en un mundo dónde la humanidad está cada vez más deshumanizada..".

¡Exhiban los datos de todos los violadores y agresores! #TODASSOMOSLEGARRETA pic.twitter.com/LrORiN9SaN — Amatista (@brujacosmika_) June 10, 2020

Asimismo Andrea Legarreta aseguró que no tiene ningún vínculo familiar con la manifestante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PATY NAVIDAD ADVIERTE QUE IMPLANTARÁN MICROCHIPS EN VACUNAS

"No me relacionen con esa mujer que cometió actos de vandalismo!! Porque NO ES FAMILIAR MÍO!! Llevar el mismo apellido ( si es que lo lleva) NO nos hace familia. NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA! Pero mi familia lo que me ha enseñado es a RESPETAR y a pesar de la maldad de otros NUNCA dejar de ser una buena persona... En fin... GRACIAS por leerme y por su apoyo #UnaVezMás #DiosMeLosBendiga y sigamos tratando de hacer el bien en un mundo dónde la humanidad está cada vez más deshumanizada..".

"Lo dijiste bien, eres una persona que siempre construye, y todos lo sabemos mi Legarreta!! Tq", escribió otro de sus seguidores.

(Azucena Uribe)