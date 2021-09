Andrea Legarreta confiesa que se casó virgen y estallan las burlas en "Hoy"

Una vez más la conductora Andrea Legarreta generó polémica en el programa "Hoy", de Televisa, tras confesar que cuando se casó con el cantante Erik Rubín era virgen, generando asombro entre sus compañeros.

Cabe señalar que los conductores del programa "Hoy" hablaban sobre el actor Juan Soler y la relación que recién empieza con su la primera novia que tuvo.

Todo sucedió cuando presentaron una entrevista en la que buscaron a la actriz Maki Moguilevsky para ver su reacción a la noticia de que Juan Soler, quien fuera su esposo, regresó con una de sus ex novias. Ante el cuestionamiento, la también conductora expresó su respeto a las decisiones de su expareja y le deseó felicidad.

La noticia abrió tema de conversación en el foro del programa de la televisora de San Ángel y es que Juan José Origel, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Arath de la Torre quedaron maravillados, pues están conscientes de lo complicado que resulta el reanudar una relación del pasado e incluso, Galilea rechazó la idea de volver con un ex, recordando que hace varios ayeres fue novia de Cuauhtémoc Blanco y estuvieron a nada de pisar el altar. Pero quién de plano dio de qué hablar, fue la bella presentadora de 50 años, Andrea Legarreta, pues dio detalles muy íntimos de su relación con el músico Erik Rubín.

"Lo bueno es que Erik fue mi único novio, el primero en mi vida, me casé virgen", aseguró Andrea Legarreta.

Sus compañeros no pudieron soportar el no hacer algún comentario a la revelación de Andrea Legarreta, pero Galilea Montijo soltó tremenda carcajada en vivo, mientras señalaba a modo de burla a su amiga, con las risas de fondo de Arath y "Pepillo" Origel, posteriormente, en redes sociales no dejaron de recordar las relaciones pasadas de la famosa.

Y es que si bien es cierto que nadie puede negar el amor que Andrea Legarreta y Erik Rubín se tienen y por más romántica que suene la idea de que llegó virgen al matrimonio con el padre de sus hijas Nina y Mía, la realidad es que sí se le llegó a conocer uno que otro galán a "La Legarreta".

La primera de la que se tiene conocimiento es de una relación que vivió con un joven de nombre Eduardo, del cual nunca ha dado detalles, pero se puede interpretar que no pertenecía al mundo artístico. Además, trascendió que esta relación duró unos 7 años y que incluso había planes de boda.

Otro de sus galanes y esta vez sí fue del conocimiento público, fue Andrés Bonfiglio, a quien conoció cuando ambos formaban parte de la agrupación musical "Fresas con Crema", de dicho noviazgo se sabe que duraron aproximadamente un año.

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas opinaron al respecto y aunque el comentario de Legarreta se puede interpretar como una broma, por el tono de voz en el que lo dijo, muchos no se cansaron de dejar en claro que en distintas ocasiones Legarreta ha hablado de sus amores pasados, lo que haría imposible que llegara virgen al altar.

"No le creo a Andrea Legarreta porque ella en una entrevista comento que había perdido su virginidad a los 15 años con su novio de ese tiempo y no era Erik Rubín", Mentirosa su novio fue Andrés bonfligio creo así se llamaba, fueron algunos de los comentarios que dejaron debajo del video que compartieron en el canal de Youtube del programa "Hoy".

(Azucena Uribe)