Andrea Legarreta cumple 50 años y lo festeja a lo grande en "Hoy"

Gracias preciosos me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, son parte de mi familia, son parte de mi día a día y bueno, pues decir 50 suena fácil, pero no. Agradezco cada vivencia, cada instante de mi vida, cada persona, cada aprendizaje, yo creo que no hay momentos malos, hay momentos para aprender y para crecer y yo agradezco que hayan en estado en muchos de ellos, los amo. Gracias, gracias, dijo la conductora al empezar el programa matutino.