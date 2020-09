Andrea Legarreta es dada de alta del hospital y ya regresó a su casa

Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. GRACIAS a TODO el personal de los hospitales!! Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto!! Dios los bendiga!!.