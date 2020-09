Andrea Legarreta muestra el daño de sus pulmones por covid-19

La salud de Andrea Legarreta preocupa a sus fans desde que la conductora del programa "Hoy" anunció que ella y su familia se contagiaron de covid-19. A pesar de que Legarreta aclaró que su salud no está en grave peligro, muestra el daño que han sufrido sus pulmones.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Andrea Legarreta publicó varios videos en sus historias de Instagram mostrando cómo fue trasladada al hospital, compartió un video explicando su estado de salud y hasta dejó la radiografía de sus pulmones donde se ve cómo ha afectado la neumonía su cuerpo.

BELINDA SORPRENDE A NODAL CON TREMENDO FESTEJO POR SUS CUATRO MESES

En redes sociales se especuló que la salud de la conductora había empeorado; sin embargo, ella explicó que al hablar mucho, reírse, subir escaleras se llega a sofocar y le da tos, por lo cual acudió al hospital.

Tras un chequeo, resultó que tiene neumonía, la cual no es grave; aunque, el doctor le aconsejó quedarse dos días en el nosocomio para darle seguimiento y estar monitoreando.

ANDREA LEGARRETA ALARMA, FUE TRASLADADA AL HOSPITAL EN CÁPSULA COVID

"No tengo nada grave, no estoy delicada. Están viendo cómo se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno. Estoy bien, me siento bien. Estoy positiva", explicó Andrea Legarreta.

(Aline Núñez)