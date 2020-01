Andrea Legarreta no se contuvo y en plena obra de teatro le lanzó tremendo piropo su esposo Erik Rubín

Erik me decía: ´Oye, se me antoja volver a hacer Jesucristo Súper Estrella´. Entonces empezó a platicarme ideas, a alucinar. Y de pronto, cuando recibe una llamada deAlex (Gou), me dijo que él era el indicado (para el revival), es un chavo que tiene mucha visión, es muy talentoso, y apasionado, recordó Andrea Legarreta.