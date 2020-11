Andrea Legarreta planea su funeral tras muerte de Magda Rodríguez

Andrea Legarreta fue una gran amiga de Magda Rodríguez en los últimos años, la conductora del programa "Hoy" dio detalles de cómo se ha sentido la producción del matutino de Televisa tras la ausencia de su productora, aunque las mayores afectadas son su hija Andrea Escalona y su hermana Andrea Rodríguez, sus compañeros de trabajo lamentan profundamente su ausencia y han reflexionado sobre la muerte, incluso Legarreta reveló que ya tiene planeado su funeral.

De acuerdo con El Heraldo, Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, explicó que la muerte nunca fue un tema de conversación con su mamá, es por eso que la tomó por sorpresa la partida de la productora.

A diferencia de su compañera en la conducción de "Hoy," Andrea Legarreta reveló que ella sí ha hablado con su familia acerca de la muerte, e incluso reveló que ya tiene hecho su testamento.

Su última voluntad sería que sus hijas no se preocupen ni entristezcan en el momento de su muerte, pide que su prioridad sea vivir al máximo la vida y aunque le gustaría no invitar a nadie a su funeral, pide que las personas que la despidan vistan de blanco y celebren al ritmo de su canción favorita, la cual es "I Liverd" de One Republic, dicha pieza musical habla sobre una persona que vivió la vida al máximo con sus altas y bajas.

El chiste es que nos la vida y nos la gocemos, hay que celebrar la vida, hay que celebrar nuestro paso por aquí, expresó la conductora.

(Aline Núñez)