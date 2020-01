Andrea Legarreta podría portar el mortal Coronavirus, así expresó su preocupación en el programa "Hoy"

Varios países se encuentran en alerta de salubridad debido al brote de un nuevo virus llamado Coronavirus que se propagó originalmente en China y lleva un saldo de nueve muertos hasta el momento.

De acuerdo a Grupo Formula, este virus se detectó el Coronavirus en Oriente y ha puesto en alerta las alarmas a nivel mundial, y ahora también en México.

Recordemos que aunque no La OMS no ha declarado emergencia internacional por el Coronavirus las autoridades están tomando sus precauciones, es que no se hizo una inspección de los turistas que viajaron a China justo cuando brotó el virus, pues la detección tardó poco más de siete días.

ANDREA LEGARRETA Y SUS VACACIONES A CHINA

Quien disfrutó de unas vacaciones en aquel país justo cuando surgió el Coronavirus fue la presentadora del programa "Hoy", Andrea Legarreta.

La conductora tuvo una gran experiencia en China, pero eso podría verse empañado tras el anuncio de esta enfermedad que no tiene cura.

Tras darse a conocer la noticia en diferentes noticieros y periódicos Andrea Legarreta se dijo preocupada.

Esta mañana durante la transmisión del matutino ´Hoy´, en el programa presentaron una cápsula sobre este peligroso virus.

Un especialista advirtió que no hay que entrar en pánico y en su lugar hay que tomar medidas para prevenir cualquier clase de contagio.

Andrea Legarreta mostró un poco de preocupación al respecto del tiempo de la incubación del Coronavirus, a lo que él respondió que es de alrededor de dos semanas.

(Azucena Uribe)