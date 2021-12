Andrea Legarreta presume belleza natural, se quitó sus implantes de seno

Andrea Legarreta revela que se quitó los implantes de seno: "No quería tener plástico adentro" (FOTO TOMADA DE IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta se sinceró con el público del programa "Hoy", confesó que hace un tiempo se quitó sus implantes de seno y ahora presume su belleza natural. La famosa conductora reflexionó junto a sus compañeros sobre las consecuencias de salud que puede ocasionar tener implantes.

El tema salió a relucir durante la presentación de una entrevista con la actriz Michelle Renauld que contó su experiencia con los implantes de seno y el motivo por el que decidió quitárselos, a lo que la conductora Andrea Legarreta reveló que también se los quitó.

Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado.

Cuando terminó la nota en la que Michelle Renaud explicó que los implantes le habían causado algunos problemas de salud, Andrea Legarreta explicó que en algunas mujeres presentan un síndrome que desencadena varios padecimientos.



Le llaman breast implant illnes y es si tu cuerpo rechaza los implantes o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. Yo por ejemplo dije: 'A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los implantes'.

La esposa de Erik Rubín aclaró que los implantes no le desarrollaron ninguna enfermedad, simplemente decidió someterse a una operación para retirarlos porque ya no los vio necesarios.



Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro. Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal.

Por el momento Andrea Legarreta no dio más detalles sobre cuándo se realizó este proceso, sin embargo, mencionó que la recuperación es rápida, pero esto también depende de cada persona ya que algunas pueden recuperarse antes que otras.



(Aline Núñez)