Andrea Legarreta revela la conversación que tuvo con la ex esposa de Alfredo Adame, esto fue lo que dijo

La conductora de televisión señaló que por respeto a la ex esposa de Adame no revelaría todo el escrito que le envió, sin embargo, detalló que la hizo llorar con sus palabras (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La famosa conductora del programa “Hoy”, Andrea Legarreta reveló que tras el pleito con Alfredo Adame aseguró que una de las personas que más le han demostrado su apoyo es Mary Paz Banquells, ex esposa del actor.

Recordemos que hace unos días se filtró un audio donde Alfredo Adame aseguró que ella mantenía una relación íntima con un alto ejecutivo de Televisa.

De acuerdo al portal de noticias La Saga, Andrea Legarreta confesó que Mary Paz Banquells le ha demostrado su apoyo incondicional.

“Mary Paz Banquells me hizo llorar de la tristeza y más que por mí, de lo que ella ha vivido, y de lo que sus hijos han vivido, diciéndome, qué pena que tus hijas”.

Posteriormente, Legarreta decidió compartir con los reporteros parte del mensaje que la ex de Adame le envió.

“No la voy a ventilar del todo, porque no es justo, me pone: ‘me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona, más pena me da que tus hijas tengan que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo, hablar de su madre de esa manera’, y bueno, mucho más”.

Y a pesar del apoyo que ha recibido de muchas personas Andrea Legarreta manifestó: “Yo les digo, sí, sí, sí, pero nadie quiere esto en su vida, y más si es injusto, porque a veces uno si puede buscar ciertas cosas, pero yo ya estoy harta en donde la gente dice a ver, eres una mujer que trabaja, que le va bien, que llevas muchos años, aaah tienes un padrino, tienes un amante”.

Finalmente, Andrea Legarreta confesó sentirse harta de que durante años se diga que es ella quien decide quién forma parte del elenco del matutino en el que trabaja desde hace casi 20 años.

