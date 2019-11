Andrea Legarreta revela que en esta temporada de "Hoy" a cargo de Magda Rodríguez, la hicieron a un lado y recibió desplantes

Andrea Legarreta reveló que en esta temporada del programa "Hoy", a cargo de Magda Rodríguez, la hicieron a un lado y recibió varios desplantes. La conductora pidió su derecho de réplica al periodista de espectáculos Álex Kaffie, para aclarar la verdad de por qué no ha aparecido en la sección "El Camioncito de Hoy".

De acuerdo con El Heraldo de México, Legarreta negó ser clasista, grosera o malagradecida con el público, también aprovechó para aclarar que ella no tiene el poder de "correr" a alguno de sus compañeros de la emisión matutina de Televisa.

El 14 de noviembre, Kaffie reveló en su columna para El Heraldo, que le había llegado la hora a Andrea Legarreta para subirse en "El Camioncito de Hoy".

De acuerdo con el periodista, la conductora era la única "de todos sus compañeros en el matutino que no había participado en esa popular sección".

LA EXPLICACIÓN DE ANDREA LEGARRETA

No obstante, tras lo publicado por Álex Kaffie, Andrea le solicitó un derecho de réplica y esta vez no se guardó nada.

Me han hecho a un lado esta temporada: Andrea.

Lo primero que aclaró fue que en esta nueva temporada de "Hoy" (a cargo de Magda Rodríguez), "he vivido rachas donde he recibido mala onda, me han hecho a un lado y ha habido marcadas diferencias, sin embargo ahí nadie dice nada".

Asimismo, la conductora de la emisión más exitosa de la televisión mexicana abierta, aseguró que siempre ha sido muy accesible con el público y negó ser clasista, grosera o malagradecida:

Tu columna suena a que soy grosera, clasista y malagradecida con el público. ¡Y no es así! Ni en mis peores momentos (incluidos velorios) he negado una foto.

Además, Andrea explicó la razón por la que no ha participado en la sección "El Camioncito de Hoy".

Te han informado mal, ¡yo NUNCA puse objeción para El Camioncito! De hecho la vez que íbamos a ir el Negro y yo, se decidió que mejor no debido a una situación que a Magda (Rodríguez) se le salió de las manos.

ANDREA LEGARRETA NO TIENE PRIVILEGIOS Y MENOS EL PODER PARA CORRER A SUS COMPAÑEROS

Andrea Legarreta concluyó asegurando que siempre ha tenido una buena actitud y disposición con las personas:

En las giras que el programa ha hecho por la República, ¡SIEMPRE soy de las primeras en acercarse a la gente!.

Legarreta también aclaró que ella no tiene nada que ver con la salida de Mauricio Mancera de "Hoy":

Si yo mandara ahí, muchos amigos no se habrían ido y muchas cosas que han sucedido no habrían pasado.

