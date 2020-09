Andrea Legarreta reveló donde fue que se contagió de coronavirus

El pasado lunes Andrea Legarreta confirmó que había dado positivo a la prueba de covid-19, junto a toda su falilia y una de las preguntas que todos se hicieron era en dónde habían contraído el fatal virus, pero fue a su amigo, el conductor Alan Taches dónde fue.

De acuerdo a Terra, la noticia de que Andrea Legarreta tenía covid fue dada en el programa "Hoy" y fue su compañera Galilea Montijo quien conto a todos los televidentes la noticia.

Minutos más tarde, fue la misma Andrea Legarreta quien se enlazó con ellos vía streaming para contestar todas las dudas de su estado de salud.

Pero al parecer Andrea Legarreta reveló en una conversación con su amigo, el presentador de "Despierta América" Alan Tacher, en qué lugar contrajo el virus. En el matutino de Univisión, el animador contó que la actriz estuvo atenta a cada detalle cuando él estuvo enfermo, por eso él está haciendo lo mismo con ella.

Andrea Legarreta tiene Covid-19 ???? pic.twitter.com/w3nTkxp5np — Angélica Palacios (@APalaciosReal) August 31, 2020

"Parece ser que fueron todos al cine en familia, juntos, y ahí se contagiaron, pero todos, Erik y sus dos hijas", confesó Tacher. Y es la que la misma Andrea Legarreta había mostrado hace unos días los mecanismos de seguridad y prevención que se estaban tomando en las salas de cine.

"Yo ayer hablé con Andrea, ella estuvo al pendiente de mí y de mi familia durante nuestro proceso, y me mandaba mensajes de cariño, de comprensión, de amor y hablamos por teléfono el día de ayer, hablé con ella me dijo que está tranquila, que se siente muy bien", aseguró Tacher.

"En su cuenta de Instagram, Andrea dejó un comentario agradeciendo a todas las personas que se preocupan pero también atacando las críticas: "Quienes me conocen saben que soy MUY responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome". Y aseguró: "No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente".

(Azucena Uribe)