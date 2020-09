Andrea Legarreta reveló que estuvo a punto de separarse de Erik Rubín

Nunca, estuvimos a punto... Estuvimos a punto y de pronto no sé qué es Yordi, yo termino por pensar que es el amo. De pronto dices: ´Será la costumbre, será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, y ahora qué y los niños, y cómo te vas a dividir...´ O sea, yo me preguntaba en ese momento qué es, porque de plano no pudimos llegar a eso, cosa que está muy bien porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, y sí no me imagino estar sin él.