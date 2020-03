Andrea Legarreta reveló que sus hijas le prohibieron usar de Tik ToK

La conductora explicó la razón por la que no se ha sumado a la fiebre que ha desatado la popular aplicación (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

En las últimas semanas nos hemos enterado de que algunas famosas ya abrieron sus cuentas en aplicación de videos Tik Tok y han cautivaron con su ingenio y frescura, pero al parecer a Andrea Legarreta sus hijas le prohibieron abrir su cuenta.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Andrea Legarreta descartó por completo unirse a la popular app y está es la razón.

Durante una de las emisiones del programa "Hoy" la conductora Andrea Legarreta reveló que sus hijas le han prohibido darse de alta en la popular red social.

Ver esta publicación en Instagram ?????????? Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 2 Mar, 2020 a las 1:24 PST

"Mis hijas me dicen ´mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no´ y yo les contesto ´no, no te preocupes´", contó.

Asimismo, reconoció que aunque no ha compartido ningún video en TikTok si lo ha hecho hace algunos años cuando la aplicación tenía otro nombre.

"Tengo ahí como cuatro (videos) porque hace mucho, esta cuenta se llamaba Musical.ly, entonces la abrimos y hacíamos videos, o sea, todos los videos que yo tengo son de ellas chiquititas, y entonces ahora me dicen ´por favor no'", añadió.

Finalmente, su compañera la también conductora Galilea Montijo pidió a las hijas de Legarreta que no la juzguen pues ella sí forma parte de las famosas que han compartido divertidos videos junto a su hijo Mateo, pues fue él quien la orilló a sumarse a esta nueva tendencia.

"Es que los niños nos meten, ya a las adolescentes les damos pena. Diles que no se avergüencen de su tía La Gali, cualquier cosa uno la hace por los hijos", mencionó.

(Azucena Uribe)