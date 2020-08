Andrea Legarreta sorprende, reveló las cirugías estéticas que se hizo

La conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta recientemente sorprendió a sus seguidores de redes sociales, pues admitió que se ha realizado algunas cirugías estéticas para mejorar su aspecto.

De acuerdo a Infobae, Andrea Legarreta "confesó" en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen cuales han sido sus arreglitos.

Durante la entrevista Andrea Legarreta habló de su vida familiar, de su infancia, sus inicios en la televisión y de cómo ha tratado de educar a sus hijas con Erik Rubín.

También recordó cómo le "temblaban las piernas" cuando conoció a Eduardo Palomo en los pasillos de Televisa, a quien admiraba y le gustaba físicamente.

En la extensa conversación llamó la atención el momento que tocaron el tema de la apariencia de Legarreta, quien cumplió 49 años el pasado julio.

Fue así que Andrea Legarreta reveló que debido a la lactancia tras sus dos embarazos sus senos quedaron "tristes" y por eso decidió someterse a una cirugía para levantarlos.

"En las bubis después de la lactancia... que las pobrecitas. Yo las tenía bastante bien, pero después de la lactancia de las dos, (las tenía) tristes, tristes", comentó entre risas.

Pero no fue esa la única intervención estética en la historia de Andrea.

La presentadora comentó que cuando era adolescente también se operó la nariz para mejorar su aspecto.

"Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba", explicó.

En la charla, Andrea aseguró que además de buena alimentación y ejercicio, en su apariencia influye mucho su genética. "La genética también es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables".

(Azucena Uribe)