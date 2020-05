Andrea Legarreta y Raúl Araiza exhiben a la productora de "Hoy"

La conductora Andrea Legarreta y su compañero, Raúl "El Negro" Araiza revelaron que la productora Magda Rodríguez los hacia sufrir.

De acuerdo a Tribuna, Raúl "El Negro" Araiza y Andrea Legarreta pasaron un momento muy divertido junto a su productora Magda Rodríguez.

Durante el programa "Hoy" exhibieron que su productora, Magda Rodríguez, los hacía sufrir terribles e incontrolables ataques de risa que les impedía grabar.

En la sección de "La Novela de Hoy" captaron la decena de veces que Araiza y Legarreta no podían ni comenzar una frase pues se echaban a reír a grandes carcajadas, mismas de las que culparon a su productora, señalando que era ella quien los hacía reír así, ante lo cual le reclamaron entre risas y le pidieron que parara.

¡Ya Magda!", gritó Andrea. "Es que Magda estás gruesa", prosiguió Raúl.

Tal parece que las quejas no fueron escuchadas pues los ataques continuaron todavía más incontrolables pues en ese momento ya no necesitaban hablar, con solo pensar en que decir se soltaban en carcajadas, por lo que al final mandaron a corte rindiéndose y dejándose llevar.

¿Qué paso? Ya ni te volteé a ver", dijo Raúl en el ataque de Andrea. "Qué pedo, ya ni la volteé a ver. Ya muchachos, ya no va a poder, ya con eso no... Yo no mandó, ella me manda a mí", concluyó al ver que no paraba de reír.

(Azucena Uribe)