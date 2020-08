Andrés García afirmó que Luisito Rey mató a Marcela Basteri

Estaba Luismi en otra habitación con Andrés mi hijo, en la casa de la mamá de Luisito Rey, no recuerdo porque, afirmó el actor y agregó, Llame a Mickey y él estaba jovencito, creo que iba a cumplir 18 o algo así, o estaba por cumplirlos, que por cierto en ese mismo viaje Mickey ya me había dicho antes 'oye mi papá me dijo que me estaba guardando el dinero de lo que había trabajado', desde los 12 años Mickey inició a trabajar, 'Y no me ha dado nada, son más de 500 mil dólares o 5 millones de dólares, no lo sé, me dijo que me los daría cuando fuera mayor de edad y no me los ha dado'.