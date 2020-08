Andrés García explota en plena entrevista en vivo: "A la chi..."

El actor Andrés García explotó durante una entrevista que le realizavan en vivo, luego de que se molestara de las preguntas que le realizaban los presentadores y decidió abandonar la transmisión con una grosería.

De acuerdo a Milenio, Andres García acepto ser entrevistado por un programa de tele en Argentina llamado "Confrontados", ahí fue cuestionado sobre la madre de Luis Miguel y la vez que presuntamente Luisito Rey le pidió ayuda para deshacerse de su esposa Marcela Basteri.

Cabe señalar que desde el inicio de la entrevista todo iba mal, pues según comentó no escuchaba bien a la presentadora. "Aquí hay mucho viento y pasan aviones y helicópteros", dijo Andrés García.

La conductora le pidió que se alejara de la cámara, petición que tampoco le gustó al actor.

"Te estaré oyendo a ratos sí y a ratos no", contestó.

Ante estos pequeños roces, todo explotó cuando un perro lo interrumpió. Pidió que lo callaran porque estaba en una entrevista. Los conductores se rieron un poco, supuestamente, por la forma en la que reaccionó Andrés García. Así que sin más, todo se incendió.

"¿Qué pasó, quién es el que se ríe ahí?", preguntó Andrés García.

"No, nos pareció linda la anécdota familiar de callar al perro", explicó la conductora Calabró.

"¡A mí no me gusta que se rían de mí, vámonos entendiendo! Los payasos esos que están hablando ahí... ¡Hablo en serio! ¡A esos pendejos no los quiero ahí o se acabó la entrevista! A reírse de su mamá", externó visiblemente molesto Andrés García.

Mientras lo trataban de controlar, el enojo crecía en el actor y continuó con su inconformidad.

"No me gusta el tono de esos payasos. ¡A reírse de su mamá! Yo soy un hombre serio. Vamos acabando esta entrevista. Córtenle. ¡Se acabó, a la chingada!", concluyó el actor.

(Azucena Uribe)