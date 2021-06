Andrés Tovar confirma su divorcio, aseguran que Maite Perroni era su amante

La actriz Maite Perroni está en el ojo del huracán, según la revista TVNotas ventiló que la ex RBD está saliendo con un hombre casado y este es nada más y nada menos que el productor de "Sale el Sol" Andrés Tovar, quien se esta separando de su esposa Claudia Martín, por la presunta infidelidad.

La supuesta fuente de la revista detalló que fue Maite Perroni quien comenzó a seducir al productor de "Sale el Sol" y que fue su esposa, la actriz Claudia Martin, quien descubrió que la estaba engañando gracias a unos mensajes que le envió Perroni.

"Claudia le dijo que no se volvería a meter a la cama con él. Sólo le preguntó si era verdad, si se había acostado con Maite, y él le respondió que sí, y ya sabrás lo que se vino", escribió.

También comentaron que Martin tenía meses notando muy distante a Andrés y él le aseguraba que tenía mucho trabajo en la empresa televisiva, mientras que ella estaba muy ocupada viajando a Guaymas, Sonora, para las grabaciones de "Fuego Ardiente" de Televisa, lapso en el que se habría consolidado el amorío entre su esposo y Maite.

"Pues a Clau le dolió mucho la infidelidad, pero están negociando un divorcio pacífico, viendo la posibilidad de dar una entrevista bonita y decir que todo está bien, que siempre se amarán, pero que van por caminos distintos, y omitirán este pequeño detalle de que hubo una tercera en discordia".

Por último, la fuente aseguró que Maite también engañó a su ex Koko Stambuk con Tovar, pues aún eran novios cuando ya salía con el productor y además mencionó que anteriormente ya le había puesto el cuerno.

"Es muy astuta, peligrosa, navega con bandera de ´soy una mujer seria y reservada´, pero recuerda que por allá en 2008 se metió con William Levy, ese chisme fue muy sonado y ella se metió con él sabiendo que Elizabeth, su pareja, estaba embarazada. Pero no nos vayamos tan lejos: a Koko, el último novio de Maite, también le puso el cuerno el año pasado, pero él ni se enteró", añadió.

¿FUE POR MAITE PERRONI?

Por su parte, los conductores del programa "Sale el Sol", que produce Tovar, únicamente confirmaron que su jefe se encuentra triste y oficialmente separado de Claudia Martín.

"Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado el día de hoy en una revista", aseveró la periodista Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado también contó que él ha estado muy triste, de hecho, algunos días anda por ahí trabajando muy en silencio, y se le ve su carita triste, está preocupado, como cualquier relación cuando termina, es muy desafortunado para él, muy desafortunado para Claudia, pero destacó que les contó que todo está buenos términos.

¿TERMINARON DE BUENA MANERA?

De la misma manera, la presentadora Joanna Vega-Biestro recalcó que la separación entre el productor y la actriz se realizó de la mejor manera y sin una infidelidad de por medio.

"Él tuvo la confianza de platicárselo a nosotros que somos su equipo, al final del día somos una familia, cuando algo nos pasa tendemos a comentarlo entre nosotros y nunca se habló de una tercera en discordia, nunca se habló de ningún problema, al contrario, es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo, porque son dos personas que se quieren tanto, que decidieron tomar caminos diferentes, pero por el camino del respeto y del amor", destacó.

Cabe señalar que Claudia Martín no ha emitido ninguna declaración al respecto, aunque en sus historias de Instagram destaca la frase: "Los actos siempre tendrán la última palabra".

(Azucena Uribe)