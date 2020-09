Anel demandó a Alejandra Ávalos; aseguró que José José tuvo otro hijo

Anel Noreña demandó a Alejandra Ávalos por asegurar que José José tuvo otro hijo. A unos días de conmemorar el primer aniversario luctuoso de "El Príncipe de la Canción", los problemas legales en torno a su figura y legado no cesan; su ex esposa anunció que ya emprendió acciones legales en contra de Ávalos, por señalar que el intérprete tuvo un hijo no reconocido y es el intérprete colombiano, también identificado como Manuel José.

ESTE FUE EL CRUEL COMENTARIO QUE DETONÓ LA ANOREXIA DE ANAHÍ

Cabe señalar que durante meses, Alejandra Ávalos ha emitido diversos comentarios polémicos basados en la supuesta amistad que sostuvo con José José.

A mí me han llegado confesiones por parte de gente cercana a José José. Tres personas me han confirmado que Manuel José es su hijo, quien no tuvo que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre, opinó para el programa ´Hoy´ sobre la paternidad no reconocida del cantante fallecido el 28 de septiembre del 2019.

Por otro lado, Ávalos también ha defendido en más de una ocasión a Sara Sosa y a la segunda esposa de José José: "Ella lo recuperó en sus ilusiones, en su esperanza, en su fe".

Ante las insistencias de la actriz, la primera esposa de José José, Anel Noreña, decidió emprender acciones legales porque siente que este tipo de comentarios vulneran su honor.

Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones... aquí está ya la demanda, comentó la ex modelo durante una transmisión de ´Hoy´.

En la emisión de esta mañana estuvo presente el abogado Arturo Martínez, defensor de Anel y quien está detrás del proceso entablado en contra de la también cantante Alejandra Ávalos.

Todos tenemos una libre expresión, pero cuando ésta vulnera el honor, la reputación o la vida privada de las personas, ya tenemos unas consecuencias legales. La vida pública de la señora Anel, es una cosa y podemos opinar, pero sobrepasar, comentó el defensor.

PONCHO DE NIGRIS REVELA LA VERDAD DE SU "ROMANCE" CON "LA TIGRESA"

Martínez señaló que esta demanda es por daño moral y en materia civil, además aprovechó para enviarle un mensaje a Alejandra Ávalos: "Las pruebas de paternidad no se hacen con los testigos que usted dice tener y los testigos que manifiesta los va a tener que presentar ante un tribunal. De lo contrario va a tener que pagar esa reparación".

Anel añadió que le duelen los comentarios de Ávalos porque no tiene autoridad para hablar de una paternidad no reconocida y recordó cuando José José descartó ser padre de Manuel José con una prueba de paternidad.

El abogado Arturo Martínez aseguró que existe la disposición para que el cantante Manuel José se practique una prueba de parentesco.

Aunque la cápsula de "Hoy" estuvo dedicada a la demanda emprendida contra Alejandra Ávalos, durante la transmisión en vivo se suscitó un ligero conflicto entre Anel Noreña y la presentadora Shanik Berman.

La comunicadora aseguró que no entiende porqué los comentarios de la cantante dañan a Anel: "Yo no creo que hayan vulnerado tu honor diciendo que el hijo no reconocido de José José cante mejor que tu hijo, porque es un poco la verdad".

Eso qué me importa, a mí lo que me duele es que la mujer se dice amiga de José José y saca un hijo que no es su hijo y dice un montón de cosas, se defendió Anel.

Esta respuesta desesperó a Anel Noreña, quien ya prefirió no hablar más con ella. "Claro que no, ni a ella (Alejandra Ávalos). Ya habla con mi licenciado, no te voy a contestar nada, por eso él está aquí", concluyó.

ORGANIZA FIESTA PARA EXPONER INFIDELIDAD DE SU NOVIO CON SU AMIGA

(Imelda Téllez)