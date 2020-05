Anel Noreña causa terror al aparecer sin maquillaje en "Hoy"

Anel Noreña, ex esposa del fallecido José José, causó terror al mostrar su rostro sin una gota de maquillaje en el programa "Hoy"; la ex modelo, vedette y actriz, pretendía dar algunos tips de belleza para la cuarentena, sin embargo, terminó generando controversia.

Noreña lució muy diferente de como se ve normalmente, pues la madre de Marysol y José Joel Sosa suele aparecer ante las cámaras luciendo luce impecable y muy bien arreglada.

A sus 75 años, a pesar de toda la polémica que se ha suscitado desde la muerte de su ex esposo "El Príncipe de la Canción" en septiembre de 2019 y la pandemia por el covid-19, Anel sigue muy positiva y busca compartir con el público sus tips para verse increíble durante la cuarentena.

En la cápsula que hizo desde su casa para el matutino de Televisa, comenzó relatando los pasos de su rutina diaria. Primero, se aplicó primer, luego procedióa colocarse la base de maquillaje, la cual usó de manera muy generosa, explicando el por qué lo hacía de esa manera.

"Yo me la pongo generosamente, porque me gusta grueso el maquillaje. He visto, a través de los años, que el maquillaje grueso no te echa a perder la cara, al contrario, te protege la cara. Póntela como si fuera cremita", comentó Anel.

Posteriormente se puso polvo translúcido, rubor, sombras y delineador. Terminó con un poco de mascara de pestañas y con un poco de color en las cejas, quedando espectacular.

Aunque Anel impactó por su rostro al natural, lo cierto es que a su edad luce increíble y su actitud es mucho mejor, incluso que la de algunos jóvenes.

No obstante, la cantidad que usó de maquillaje la hizo verse un poco exagerada, lo que valió algunas críticas.

Pese a esto, la actitud de Anel Noreña fue reconocida por muchos usuarios, y aunque algunos aprovecharon la oportunidad para reírse de los gestos que hacía, se sorprendieron por su antes y después.

"Me encanta y me fascina la naturalidad de esta SEÑORONA", "Jaja que chistosa viejilla y qué valor sin maquillaje", "Me encanta Anel", "Asústame panteón... pero bueno me reí mucho, me gusta en el programa", comentaron algunos usuarios en redes sociales.

(Imelda Téllez)