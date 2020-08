Anel reveló, sus hijos ya cobraron parte de la herencia de José José

A casi un año de la muerte del cantante, Anel Noreña, ex esposa de José José, reveló que sus hijos José Joel y Marysol Sosa, ya están recibiendo parte de la herencia que les dejó "El Príncipe de la Canción", de las regalías de sus canciones.

Noreña señaló que las regalías que cobran Marysol y José Joel son parte de la herencia que les dejó su famoso padre: "Sí, los muchachos, porque él se los dejo a ellos, pero ellos son los que están cobrando, entonces ¡qué bueno!, ¡qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos!, eso para su corazón y para su alma es muy importante".

Por otro lado, Anel destacó que los deseos de José José deben cumplirse al pie de la letra.

Lo que José dictó para ellos va a ser para ellos, es de ellos y será de ellos.

En la misma entrevista que dio Anel Noreña para el programa "Hoy", la ex modelo dejó ver sus intenciones de escribir un libro en el que contará sus vivencias junto al intérprete de "Almohada".

Sino un libro, por lo menos un cuadernito delgado, bonito, con muchas anécdotas, de cómo se me resolvieron, cómo hoy las vivo, pero son mis experiencias en el amor, y mi amor fue él, gracias a Dios mi único amor fue él, y todo lo que me pasó después, comentó.

Para finalizar, Noreña dejó claro que no desea volver a enamorarse. "Fue muy hermoso (lo que viví con José José), tanto que se quedó en mi corazón y en mi alma para toda la vida, entonces la verdad nunca tuve necesidad, ni nunca tuve que recordar el amor sino para decir, ¡híjole!, si tú hubieras llegado a mi vida antes, yo no me hubiera divorciado".

(Imelda Téllez)