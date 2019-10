Anel rompe en llanto y se lanza contra "Las Saras", exige que traigan a México el cuerpo de José José sin incinerar

Anel Noroña, ex esposa de José José, rompió en llanto tras enterarse que solo la mitad de las cenizas del cuerpo de José José viajarían a México para su homenaje (FOTO TOMADA DE WEB)

Sarita reveló en una entrevista para Univisión que tras el homenaje a su padre en Miamia, el cuerpo de José José será incinerado y la mitad de sus cenizas viajarían a México para sus respectivos homenajes en Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe.

De acuerdo con Milenio, Anel Noroña rompió en llanto en el foro de "Ventaneando" durante la emisión especial sobre el homenaje a José José en Miami,cuando se enteró que el cuerpo de su ex esposo sería incinerado y solo la mitad de las cenizas viajarían a México para los homenajes que se tienen planeados en la capital del país.

"Él va a ir pero va a ir la mitad de él", dijo Sarita sobre la presencia del cuerpo de José José en sus homenajes de México.

Momento más tarde, Anel no pudo evitar las lágrimas y dijo que está considerando en acudir a La Mañanera, la conferencia que da todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que interceda y los restos de José José regresen a México para recibir homenaje de cuerpo presente.

"Su papá debe venir a México así como está para que todo México lo veamos (...) Préstenoslo nada más para que lo vea su México", dijo Anel.

"(José Joel y Marysol) no me contestan porque están ocupados, no pudo haber quedado en eso después de ocho días que se lo dejaran ver", dijo Anel.

"Es un tema especial y corre el tiempo, ¿me entiendes?", agregó, en referencia a la posibilidad de acudir a La Mañanera. "¿Si no quién va a hacer?, ¿quién puede tener la autoridad si no ese gobierno?".

"(José Joel y Marysol) no están de acuerdo, que te quede claro, Sarita, y están promoviendo que no lo cremen", advirtió Anel.

